لسنا شهوانيين أختي السعودية

أن تقبلي الرجل في مجتمعك بعيد عن فكرة أنه شهواني ويرغب في جسدك فكرة تستحق المحاولة أختي السعودية.
أعي تماما أن سنين الصحوة التي كان أساسها أن المرأة مجرد للجنس ويجب الحذر منها وأنها طريق مباشر للنار، كانت سبب في إخراج جيل ذا تفكير ذكوري فقط شهواني لا ينظر للمرأة إلى من خلال فكر الصحوة.
سنين من الظلام الفكري مرت على مجتمعنا، دمرت مجتمعنا وجعلته منافق يجاهد ليكون على عكس حقيقته وبشريته، يجاهد لعدم قبول المرأة في حياته فما كان منه إلا أن يجبر غريزيا عليها وهذا ما جعله لا ينظر لها إلا من خلال غريزته.
نحن الأن في مرحلة جديدة مختلفة تماما، نعم هناك صعوبة في تقبلها ولكن ما إن نتعايش معها حتى نجد أننا فعلا متقبلين لها ومنسجمين معها لأنها هي الأصل وما كنا عليه ذات يوم كان لباس من الزيف لا يمكن لبشر أن يظهر به.
كما أنه يجب على المرأة السعودية المحاولة لتتقبل الرجل السعودي بعيد عن ماضيه الذي كان مجبر عليه، ايضا على الرجل السعودي أن يتخلص من نظراته الشهوانية ويتحرر من الأفكار الصحونجية الغير سوية، يتعامل مع النساء كما يتعامل مع أخواته، يضع حدود لنفسه قبل أن يعي أن لغيره أيضا حدود يجب أن تحترم.
من حقي أن أقول لها صباح الخير دون أن تخاف مني، ومن حقها أن تمر بجواري وتقف وهي تشعر بالأمان وأنها بشر ذا فكر وليست جسد فقط.