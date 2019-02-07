الرئيسية رياضة الأهلي يواصل رباعياته بهجوم “مقاتل” ودفاع “قاتل”!!
جدة – عادل رشيد
لا يزال الأهلي يواصل انتصاراته في الدوري رغم الشوارع الفسيحة في خط دفاعه المتهالك بقيادة المتهور دياز الذي يكفي وجوده لإضاعة فريق كامل.. حيث أصبح الأهلي بوجوده أحد أضعف خطوط الدفاع في الدوري.. غير أن الهجوم الشرس للأهلي يغطي اخفاقات الدفاع.. ليتحقق الانتصار الرابع على التوالي وكلها خارج الديار.
هذه المرة كان الضحية فريق الحزم الذي تلقى رباعية كاملة مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة ضمن مباريات كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين الجولة الثامنة عشرة.
تقدّم الاهلي عن طريق اللاعب عبدالفتّاح عسيري في الدقيقة ٩ اثر تسديدة من السومة ارتدت من حارس المرمى فجرها عسيري في الشباك.. ولكن لم تصمد دفاعات الاهلي كثيراً ليحرز الفريق الحزماوي هدف التعادل عن طريق اللاعب جون باجوي في الدقيقة ١٤ إثر كرة رأسية جميلة اكتفى العويس بتصويرها.
بعد أن استمر الضغط الأهلاوي تتسبب النيران الصديقة بتسجيل هدف التقدم للكتيبة الخضراء عن طريق المدافع سيف حسين في الدقيقة ١٦ ، فاستمرت الإثارة وتواصلت اخطاء دفاع الأهلي ليضيف الحزم هدف التعادل من جملة تكتيكية مميّزة وتنتهي بأقدام الهداف محمد الصيعري في الدقيقة ٣٤ لتغلق الحصّة الاولى بالتعادل ٢-٢ .
بدأ الشوط الثاني برغبة الفريقين بعدم التفريط بنقاط اللقاء الا ان الفريق الاهلاوي كان الحاضر بعد إحراز هدف التقدّم عن طريق اللاعب دجانيني تفاريس الدقيقة ٥٠ وفي أواخر المباراة أضاف الهدّاف عمر السومة الهدف الرابع في الدقيقة ٩٤ بانطلاقة من منتصف الملعب راوغ بها الحارس واودعها الشباك ليقفز الأهلي للمركز الثالث برصيد ٣٦ نقطة ويتجمّد رصيد الحزم عند ١٩ نقطة ويقبع في المركز ١٢.