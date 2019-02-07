ودعت الخطوط السعودية مساء يوم الأحد 3 فبراير المشاركين في الدورة الافتتاحية للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف على نادي الجولف “رويال غرينز” بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ والتي بدأت منذ يوم الجمعة 1 فبراير برعاية الخطوط السعودية الشريك والناقل الرسمي لهذا الحدث الذي يقام لأول مرة في المملكة، وغادر الأبطال العالميون المشاركون في هذا الحدث العالمي على رحلات الخطوط السعودية إلى العديد من الوجهات الدولية بعد انتهاء منافسات البطولة وحظوا باحتفاء خاص على متن طائرات “السعودية” في رحلات القدوم والمغادرة .
وتأتي مساهمة “السعودية” في رعاية هذا الحدث الرياضي العالمي امتداداً لرعايتها لباقة متنوعة من الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة وكان آخرها بطولة فورمولا الدرعية إلى جانب شراكتها الدائمة في دعم ورعاية العديد من المناسبات في مختلف المجالات ومنها المجال الرياضي، وذلك تجسيدا لدورها المؤسسي كناقل وطني للمملكة في دعم ورعاية المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
وقد حظيت البطولة بمتابعة حشد كبير من الزوار وعشاق الجولف لمشاهدة أرفع المستويات في هذه الرياضة وتشجيع ألمع نجومها على الصعيد العالمي، إلى جانب تجربة اللعبة بأنفسهم في القرية الترفيهية التي تقدم باقةً مذهلةً من الأنشطة المرحة ، وشهدت الدورة مشاركة مجموعة من نخبة اللاعبين العالميين بمن فيهم أربعة من أفضل خمسة لاعبين عالمياً، وثمانية فائزين بأهم الألقاب العالمية، وعشرات اللاعبين المحبوبين لدى الجماهير .
واستثمرت “السعودية” حضورها في هذا المحفل العالمي باستعراض جناح الدرجة الأولى المتوفر في عدد من طائراتها من طراز بوينج (B777-300ER) وحظي بإعجاب المشاركين والزوار بما يحوي من مزايا تتضمن مقعداً إلكترونياً يمكن تعديله إلى مقعد استرخاء منبسط ووثير، وكذلك سرير مسطح بالكامل، كما أن للجناح أبوابًا منزلقة لإضفاء مساحة من الخصوصية التامة، ويتضمن الجناح شاشة HD عريضة “24 بوصة” للاستمتاع بالمحتوى الترفيهي المتنوع طوال الرحلة، إلى جانب طاولة كبيرة لتناول الطعام لخدمة ضيفين، ولوح إلكتروني يعمل باللمس يتيح للضيف التحكم الكامل في المقعد، والجناح مزود بنظام إنارة مرن، بالإضافة إلى مساحات خاصة لتخزين الأغراض الشخصية ، يضاف إلى ذلك ساتر الخصوصية والمصمم بطراز عربي فريد .