بعد توقيع عدة مذكرات تفاهم في لندن.. تركي آل الشيخ: وعدنا الشعب السعودي بجلب أفضل وسائل الترفيه في العالم | فيديو

شدد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على أن مذكرات التفاهم الموقعة أمس الأربعاء في لندن في قطاع الترفيه هي رسالة مهمة لكل العالم أن المملكة سوق مهم ومفتوح.
وأكد أن الشعب السعودي وُعد بجلب أفضل وسائل الترفيه في العالم، وهذا ما يتم تنفيذه الآن، مبينا أنه يستهدف أن تكون المملكة نقطة رئيسية في قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط والخليج.
وأشار إلى أن عامي 2019 و2020 سيكونان مختلفين في قطاع الترفيه، مؤكدا على أهمية دعم الشركات الوطنية في قطاع الترفيه والقطاعات الأخرى.
يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، كان قد وقع في العاصمة البريطانية لندن، عدداً من مذكرات التفاهم بين الهيئة ومجموعة من الجهات، بهدف إثراء وتنويع المحتوى الترفيهي في المملكة، واستقطاب أحدث الخبرات العالمية في هذا المجال.
#تركي_آل_الشيخ : وعدنا السعوديين بجلب أفضل وسائل الترفيه في العالم pic.twitter.com/1eB3c3b4wO
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 6, 2019