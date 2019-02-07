حملة لتنظيم حراج الخشب بعكيشية مكة

نفذت بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية حملة مشتركة على حراج الخشب بالعكيشية بعدد من المواقع المتفرقة التي تُديرها عماله مخالفه لنظام العمل والإقامة ، وتهدف الحملة إلى تنظيم المنطقة و إزالة التلوث البيئي والبصري ، وتوفير بيئة صحية .
وأسفرت الحملة عن إزالة (20) موقع وتم تسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، فيما تم تنظيف محيط المنطقة بالكامل من مخلفات الأخشاب وإزالة المباسط العشوائية.
وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، بأن الحملة الرقابية الميدانية نفذتها البلدية بالتعاون مع الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ، وتركزت على رفع المباسط المخالفة للأنظمة البلدية والبيع بالطرق ، ومنع ممارسة البيع العشوائي للأخشاب ، لافتاً الى أن البيع بشكل عشوائي في محيط منطقة حراج الخشب بالعكيشية مخالف للأنظمة البلدية ، إضافة الى إعاقة الحركة في السوق ، فضلا عن تشويه المظهر العام بالمنطقة ، وأشاد رئيس البلدية بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الظاهرة الغير حضارية .