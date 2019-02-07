فيديو | فتاة سعودية تقتحم رياضة كرة القدم كحارسة مرمى

اقتحمت فتاة سعودية رياضة كرة القدم كحارسة مرمى، منذ سن مبكرة، وحصلت على العديد من الميداليات خلال السنوات الماضية.
وقالت الفتاة وتدعى لمى العنزي، خلال مداخلتها مع قناة “mbc” إنها منذ الطفولة كانت تحب لعب الكرة حتى أنها كانت تأخذ معها الكرة للمدرسة.
وأضافت لمى أنها تتمنى وجود منتخب سعودي نسائي؛ كي تتسنى لها المشاركة في كأس العالم وفي الدوريات.
سعودية تقتحم رياضة كرة القدم كحارسة مرمى..
حصدت على العديد من الميداليات خلال أعوام
تقرير ضحى فالح#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/wRS4i3tkgT
— MBC أخبار (@MBC24News) February 6, 2019