فيديو | فتاة سعودية تقتحم رياضة كرة القدم كحارسة مرمى

سعودية تقتحم رياضة كرة القدم كحارسة مرمى..

حصدت على العديد من الميداليات خلال أعوام

تقرير ضحى فالح#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/wRS4i3tkgT

— MBC أخبار (@MBC24News) February 6, 2019