فيديو | مجزرة في صعيد مصر.. مزارع يقتل 4 أشخاص في بسبب امرأة

شهدت محافظة سوهاج بصعيد مصر جريمة بشعة؛ حيث أقدم مزارع على قـتل 4 أشخاص وإصـابة آخر بسـلاح آلي انتقاماً منهم، بعدما تعدّوا عليه لسبّه امرأة من عائلتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة وفقاً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، إلى قيام أفراد عائلة بقرية الحمادية بسوهاج بضـرب المزارع البالغ من العمر (48 عاماً) وكسر ذراعه، بعدما سبَّ سيدة من عائلتهم، ما أصـابه بأزمة نفسية قرر بعدها ارتكاب جريمته.
وانتقلت قوات الأمن المصرية إلى موقع الحـادثة وطوّقت المنطقة؛ منعاً لهروب الجاني، وتم تحديد موقعه وتضييق الخناق عليه حتى اضطر لتسليم نفسه بعد فشل محاولاته في الهروب، وضبط بحوزته سـلاح الجريمة وتم التحفظ عليه.
واعترف الجاني بارتكاب الجريمة، مبيناً أنه أقدم عليها؛ انتقاماً من أفراد العائلة عقب تعدّيهم عليه ما تسبّب له بأزمة نفسية جعلته غير قادر على الظهور أمام الناس، ليقرر الانتقام منهم رداً لكرامته وحدد أماكن تواجد أفراد العائلة، وذهب مُخفياً سـلاحه داخل ملابسه وأطلق النار عليهم بطريقة عشوائية.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم اعتاد افتعال المشاكل حتى أن أشقاءه تركوا القرية وسافروا إلى القاهرة؛ حيث اعتدى العام الماضي على شقيقه وأصـابه بجرح في رأسه وقطع بأذنه، وبيّنت أن المقتولين الأربعة أعمارهم (37 عاماً و32 عاماً و63 عاماً و39 عاماً)، أحدهم يملك سوبر ماركت والباقون عمال زراعيون.