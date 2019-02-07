كلية جدة العالمية تنظم المعرض السنوي الثالث لقسم التصاميم

جدة – سميرة سعيد
نظمت كلية جدة العالمية المعرض السنوي الثالث لقسم التصاميم بحضور الدكتور صالح ملائكة رئيس مجلس إدارة الكلية والدكتور طارق حمدي عميد الكلية المكلف والدكتورة نادية باعشن عميدة الكلية وبمشاركة أكثر من مائة طالب وطالبة بمقر الكلية بجدة.
ضم المعرض إنتاج المشاركين من الأعمال الفنية المتنوعة بين مشاريع تصميم داخلي ،ولوحات تصويرية ومجسمات بأرقى التقنيات الفنية المعاصرة.
وقد أثارت أعمال طلاب وطالبات الكلية إعجاب الزوار ونالت رضا الجميع لاسيما وأن المشاركين لازالوا على مقاعد الدراسة.
من جانبها قالت الدكتورة نادية باعشن عميدة كلية جدة العالمية :” نحن نحرص في الكلية على إقامة المعرض كل فصل دراسي وعرض إنتاج أبناءنا حتى يعتادوا على الحرفية والجودة ويصبحوا أكثر جرأة في مواجهة الجمهور، و حريصين على الإبداع والابتكار والخروج عن المألوف.وأضافت :” كما يتأكد حرصنا على المعرض بهدف تعزيز شعورهم بالرضا والثقة وأن أعمالهم الابداعية محل تقدير واستحسان لدى الجميع على حد سواء”
ولفتت إلى أن كلية جدة العالمية هي الوحيدة في مدينة جدة والتي تقدم تخصصي التصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي للشباب. كما تنفرد الكلية بازدواجية التخصص بكلية إدارة الأعمال مما يمنح فرصة فريدة لأبناءنا الذين يرغبون في الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصين في وقت واحد مثل : تخصص التسويق وإدارة الأعمال الدولية، وتخصص المحاسبة والتمويل.
ولفتت الدكتورة نادية إلى أن جميع التخصصات التي تقدمها الكلية مرتبطة بسوق العمل تماشيا مع رؤية المملكة وتهدف الكلية إلى تأهيل الخريجين ليكونوا قادة في تخصصاتهم وأن يكون لهم دورا ايجابيا في مجتمعاتهم.
الأستاذة آلاء عبود – قسم تصميم الأزياء عبرت عن سعادتها بمستوى أعمال الطالبات وقالت:” لمست في أعمال طالباتي الشغف والإبداع ابتداءا من الفكرة إلى طريقة تصميمها وتنفيذها بإتقان لتحاكي الواقع بأسلوب شيق وأكثر بساطة ومنها فكرة ترجمة معاني الآيات بأعمال فنية ومجسمات مؤثرة تعمل على ترسيخ معنى الآية أكثر من الجانب النظري”.
وقد قامت الطالبتان رهف أحمد ونجلاء عبدالله بتجسيد معنى قوله تعالى “ادفع بالتي هي أحسن” بمجسم مجموعة من الأيادي السوداء والملطخة بالسوء وبينهم يد بيضاء تحمل النور والهداية وتتحدث بلغة الحسن لتدفع سوءهم بما هو أحسن!
أيضا شاركت الطالبتان لجين سلام ولينا بندقجي بتجسيد معنى قوله تعالى :”ربنا لاتحملنا مالاطاقة لنا به” بتجرية مؤثرات صوتية عالية مع حمل أثقال للدلالة على رحمة الله في قدرات البشر وتحملهم كل على قدر قوته.
ولفتت الأستاذة أميرة تركستاني – قسم جرافيك ديزاين إلى أن للجرافيك ديزاين دورا فعالا في التواصل المرئي بين الناس وأنه أداة فنية رائعة لإيصال الرسالة على هيئة رسومات ورموز وأشكال سواء كان في مجال الإعلان أو تصميم الكتب والشعارات وغيرها.
الطالبة إسراء باعيسى – قسم جرافيك ديزاين قالت:” شاركت في المعرض بمجموعة من الصور الاحترافية والتي التقطتها باستخدام تقنيات فنية عالية الجودة ومتنوعة في التأثيرات حتى حصلت على صور معبرة بدرجة كبيرة”.
وقد افتتحت كلية جدة العالمية أبوابها عام 2016 بقسميها للطلاب والطالبات وتمنح درجة البكالوريوس في قسم إدارة الأعمال في كل من : ادارة نظم المعلومات ، المحاسبة والمالية ، التطوير العقاري ، إدارة التأمين ، التسويق وإدارة الأعمال الدولية . إضافة إلى درجة البكالوريوس في تصميم الأزياء للطالبات فقط وقسم التصميم الداخلي والوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي.