منع الشاحنات والمعدات الثقيلة من الوقوف داخل الأحياء السكنية بمكة

كثفت أمانة العاصمة المقدسة مؤخراً جهودها في ترحيل ناقلات بيع الاسمنت و ناقلات المياه والصرف الصحي وناقلات الأعلاف والمعدات الثقيلة من داخل نطاق الأحياء السكنية وذلك بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري والدوريات الأمنية وإدارة المرور بالعاصمة المقدسة ، وذلك لما تسببه هذه المعدات من تلوث بصري ، وتشويه المظهر العام ، في الطرق والشوارع و ممرات المشاة وتعطيل للحركة المرورية وسير المركبات ، اضافة إلى انتشار الروائح الكريهة ، بسبب وقوف صهاريج الصرف الصحي داخل الأحياء .
وأسفرت الجهود بنطاق بلدية جنوب مكة الفرعية بمخالفة ( 3 ) شاحنات من قبل إدارة المرور بالعاصمة المقدسة ، كما قامت بلدية الشوقية الفرعية بحجز ( 3 ) شاحنات ومخالفة شاحنتين ، فيما تم إشعار شاحنات أخرى بضرورة مراجعة البلديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح والأنظمة .
تأتي هذه الجهود استجابة لمطالب المواطنين من الأهالي وأصحاب المحلات التجارية، الذين يعانون من الوقوف العشوائي للشاحنات ضمن النطاق العمراني، ودعت الأمانة أصحاب الشاحنات والمعدات الثقيلة بضرورة التقييد بالوقوف النظامي، والابتعاد عن نطاق الأحياء السكنية والميادين العامة والالتزام بالأنظمة المرورية بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة .