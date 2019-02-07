وفاة وإصابة 4 أشخاص إثر حادث على طريق الهجرة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 10:57 من صباح أمس الاربعاء بلاغاً يفيد عن وقوع حادث تصادم لمركبة بها 4 حالات بطريق مكة – المدينة (الهجرة) قرابة كوبري العشيرة .
وأضاف أنه على الفور تم توجيه الفرق الإسعافية وفريق التدخل السريع والقيادة الميدانية، وعند وصول الفرق الإسعافية للموقع وبعد إجراءات الفرز اتضح وجود عدد إصابتين بليغة وحالتين وفاة.
كما أشار إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى عن طريق الفرق الإسعافية فيما تم نقل الحالات المتوفية عن طريق النقل الغير إسعافي .