الرئيسية أنحاء الوطن “الأرصاد” تُصدر تنبيهات بأمطار رعدية وبَرد ورياح مثيرة للأتربة بعدد من المناطق
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهات متقدمة بهطول أمطار رعدية وبَرد، إضافة إلى هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية، وذلك في عدد من مناطق المملكة.
وتضمن التنبيه هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية، قد تؤدي إلى جريان السيول في: المسيجيد، اليتمة، وادي الفرع، أبيار، الماشي، الفقرة، الأجزاء المجاورة لها، وذلك من الساعة 3 عصر اليوم الجمعة وتستمر حتى 7 مساءً.
كما شمل منطقة الرياض، بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وذلك في مدن الرياض، الخرج، الدوادمي، الغاط، المجمعة، شقراء، رماح، عفيف، والأجزاء والمجاورة لها، من الساعة 4 مساء اليوم حتى 3 فجر بعد غدٍ الأحد.
واستمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على كل من حائل، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية خلال الساعات القادمة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة في منطقة مكة المكرمة وهناك فرصة لهطول أمطار متفرقة على جدة.