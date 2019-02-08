بعد تداول مقاطع وصول الثيران.. تركي آل الشيخ يُوضح حقيقة إقامة مصارعة للثيران في المملكة | فيديو

أوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ حقيقة إقامة الهيئة لفعالية “مصارعة للثيران” الإسبانية في المملكة.
وأبان آل الشيخ في تغريدة على حسابه رداً على أحد المغردين، أن ما سيتم تنظيمه هو سباق واستعراض لركوب الثيران، وسيتم خلاله مراعاة حقوق الحيوان، عملاً بوصية الرسول الكريم ﷺ، وأنه لن تكون هناك دماء.
وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر وصول الثيران التي ستشارك في العرض على متن إحدى الطائرات.
يُذكر أن آل الشيخ كان قد أعلن عن نقل الفعالية التي كان من المقرر تنظيمها في المدينة القديمة بمحافظة شقراء إلى مكان آخر، وذلك نزولاً عند رغبة أهل المنطقة، مبيناً أنه ستتم إقامتها في مكان مفتوح على أحد الطرق السريعة.