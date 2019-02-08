الرئيسية أنحاء الوطن طالبات في المدينة المنورة يثرن هلع معلمتين بسبب “صرصور”.. وقائدة المدرسة تعاقبهن
تسبب عدد من الطالبات في ذعر معلمتان في مدرسة متوسطة بالمدينة المنورة؛ حيث أقدم عدد من طالبات الفصل على وضع حشرة «صرصور» من فصيلة «صرار الليل»، في المنديل الذي تستخدمه المعلمتان لمحو السبورة .
وأفادت مصادر بأنَّ الطالبات ترَّصدن للمعلمتين في المدرسة، ووضعن في المنديل المستخدم لمحو السبورة حشرتين «صرار الليل». مشيرة إلى أنَّ المعلمتين لم تنتبها لوجود «صرار الليل» في المنديل حتى بدآ في استخدامه، ليكون الصراخ سيد المشهد، وسط ضحكات الطالبات .
وأوضحت المصادر أنَّ مديرة المدرسة بعد شكوى المعلمتين قررت معاقبة الطالبات، وفقًا لما نصَّت عليه لائحة السلوك والمواظبة، حسب “عاجل” .