فيديو | شرطة الرياض تداهم صالةً للقِمار وتضبط عدداً من المتورطين

داهمت شرطة منطقة الرياض صالة للعب القمار تديرها عمالة مخالفة، وألقت القبض على المتورطين.
ورصد مقطع فيديو نشره حساب “السناب الأمني” على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مداهمة أفراد من إدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة المهمات والواجبات الخاصة لموقع صالة القمار.
ووثق الفيديو ضبط رجال الأمن لعدد من المبالغ النقدية، وأوراق اللعب التي عُثر عليها داخل الموقع، كما أظهر الفيديو سيارة صاحب الصالة وهي لكزس موديل حديث.
إدارة التحريات والبحث الجنائي
وقوة المهمات والواجبات الخاصة
بشرطة منطقة الرياض
تداهم صالة قمار تديره عماله مخالفه #وطن_بلا_مخالف
التغطية عبر السناب الأمني #يوم_الجمعه pic.twitter.com/TEweomOUie
— سامي الشيباني (@samy5400) February 8, 2019