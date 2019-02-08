وظائف أكاديمية للرجال والنساء بجامعة الطائف.. تعرّف على التفاصيل

أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين، على مرتبتي «أستاذ مشارك، وأستاذ مساعد»، للرجال والنساء، في عدد من التخصصات.
وأوضحت الجامعة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المطلوبة في الكليات التالية:
-كليات العلوم الطبية التطبيقية: وتتضمن تخصصات: علاج بالأشعة، والأشعة التشخيصية (موجات فوق صوتية وأشعة مقطعية وفيزياء والحماية من الأشعة)، وتمريض النساء والولادة، وتمريض الباطنة والجراحة.
– كلية الهندسة: وتتضمن تخصصات: هندسة مدنية، وهندسة معمارية، وهندسة ميكانيكية (إنتاج وتصميم، وهندسة حرارية)، وهندسة صناعية.
– كلية إدارة الأعمال: وتتضمن تخصصات: محاسبة وتسويق واقتصاد وتمويل وتأمين ونظم معلومات إدارية.
– كلية الشريعة والأنظمة: وتتضمن تخصصات: القوانين الجنائي والإداري والدولي والمدني.
وكلية التصاميم والفنون التطبيقية: وتتضمن تخصصات: تصميم داخلي، وتصميم جرافيكي، وتصميم الأزياء، والنسيج، وهندسة النسيج.
وأشارت جامعة الطائف إلى أنه يشترط في المتقدم أو المتقدمة، أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها. والأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، وأن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاثة «البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه» متوافقًا، وتكون جميعها عن طريق الانتظام والتفرغ التام، وأن يكون للمتقدم إنتاج علمي، وألا يتجاوز العمر 45 سنة. ويفضل ألا يكون المتقدم ملتحقًا بوظيفة حكومية.
وحول المستندات المطلوبة عند التقديم، أوضحت جامعة الطائف أنها تتضمن: صورة من الهوية الوطنية، وصورة مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي «البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه»، وصور من المعادلات إذا كان المؤهل من خارج المملكة، إضافة إلى صورة من الخبرات والنشر العلمي.
والتقديم متاح حاليًّا على موقع الجامعة عبر الرابط التالي: https://goo.gl/LDjxr4 حتى يوم السبت الموافق 11 جمادى الآخرة 1440هـ.
ولمعرفة تفاصيل أكثر حول الوظائف بجامعة الطائف عبر الرابط: https://goo.gl/tgFYfJ.
ووجهت جامعة الطائف ملاحظات للمتقدمين، تضمنت التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي مع ما هو معلن عنه، مشيرةً إلى أنه سيُستبعَد أي طلب لا يستوفي هذا الشرط، وأن أي متقدم لا يعبئ نموذج طلب الالتحاق على موقع الجامعة يعتبر طلبه ملغى.
كما سوف يُستبعَد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة، مع ضرورة الحرص على رفع كامل المستندات المطلوبة من أجل النظر في الطلب المقدم، وإلا سيُستبَعد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة.