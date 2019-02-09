أهالي الطائف يشتكون استفحال ظاهرة التسول.. ويطالبون بالردع

اشتكى عدد من المواطنين بمحافظة الطائف من تزايد نسبة الأطفال الوافدين الذين يمتهنون التسول داخل ميادين وأحياء وشوارع المحافظة الرئيسة، كذلك تواجدهم بكثرة عند المراكز التجارية، والمطاعم، ومحطات الوقود، والإشارات الضوئية المرورية، ولدى أجهزة الصراف البنكية.
وقال الكثير من المواطنين إن تلك التصرفات والمخالفات تشوه صورة “الطائف”، وتساءلوا عن دور الجهة المسؤولة ومنهم الأمن بعد أن تغير مسمى “مكافحة التسول” إلى “مكتب المتابعة الاجتماعية”، وتحول دوره إلى بحث ودراسة للحالات.
كما طالبوا بتكثيف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت في طريقها للاستفحال، مطالبين بحملات أمنية تتبعية لهذه الفئة لمعرفة من يقف وراءها، وضبط من يستغلهم بالتسول ومعاقبته نظامًا، حسب “سبق”.