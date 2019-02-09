الرئيسية حوادث إنقاذ 3 أشخاص من الغرق في جدة.. أحدهم طفل في الثامنة
تمكَّنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع جدة، من إنقاذ شخصين نزلا من القارب ليغوصا، وطفل من الغرق أثناء سباحته في مسبح أبحر.
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، الرائد فارس بن مسفر المالكي، أن حرس الحدود (994) تلقى بلاغًا مفاده، أن أحد أفراد طاقم قارب نزهة في عرض البحر، يبلّغ بفقدان شخصين نزلا من القارب غائصين.
وأضاف: «باشرت الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود بجدة البلاغ بخطة بحث وإنقاذ عاجلة؛ حيث تم توجيه الدوريات البحرية ودوريات البحث والإنقاذ، مع عدد من الغواصين ومسح كامل المنطقة للبحث عنهم».
وتابع: «تم بفضل الله العثور على المفقوديْن وإنقاذهما، وتقديم المساعدة لهما وعمل الإسعافات الأولية، والكشف عليهما من قِبَل الهلال الأحمر السعودي، وهما بصحة جيدة ولله الحمد».
وفي ذات السياق، بيَّن الرائد المالكي أن فرق البحث والإنقاذ بقطاع جدة، تمكنت من إنقاذ طفل يبلغ ثماني سنوات (يمني الجنسية) من الغرق، أثناء سباحته في مسبح أبحر، وعلى الفور تم إنقاذه واستدعاء الهلال الأحمر للكشف عليه، وتبين أن حالته الصحية مستقرة.
ودعا المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، جميع المتنزهين، إلى أخذ الحيطة والحذر والانتباه لأطفالهم، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيّد بالسباحة في الأماكن المخصصة، مؤكدًا ضرورة التزام مرتادي البحر بأنظمة وتعليمات حرس الحدود، ولائحة الأمن والسلامة لمزاولة الصيد والغوص، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.