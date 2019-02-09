الباحة.. إصابة 3 سيدات إثر انقلاب مركبة تقودها إحداهن

تعرّضت 3 سيدات لإصابات متباينة في حـادث انقلاب سيارة كانت تقودها إحداهن، مساء أمس (الجمعة) في بلجرشي بمنطقة الباحة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً قبل مغرب أمس، عن وقوع حـادث في بلجرشي بالعسلة، وتحديداً في وادي العرفج.
وأشار إلى توجيه فرقتين إسعافيتين لموقع الحـادث، وعند وصولهما اتضح وجود 3 مصابات، اثنتان منها كانتا محتجزتين داخل المركبة، فتم تحريرهما من قِبل الدفاع المدني.
وبيّن، وفقاً لـ “عاجل”، أن السائقة كانت إصابتها خطيرة، وأنه جرى نقل جميع المصابات من قِبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي.