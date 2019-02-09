“الجبير”: السعودية لا علاقة لها بفضائح شركة “أمازون”.. ويعلّق على المعركة بين “بيزوس” و”أمريكان ميديا”

الرئيسية أنحاء الوطن “الجبير”: السعودية لا علاقة لها بفضائح شركة “أمازون”.. ويعلّق على المعركة بين...
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية ليست متورطة في معركة شركة “أمريكان ميديا” ومؤسس “أمازون” جيف بيزوس البالغ من العمر 55 عاماً، واصفاً ذلك بـ”المسلسلات التلفزيونية التي لا تنتهي”.
وقال “الجبير”، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: السعودية لا علاقة لها مطلقاً بتلك المعركة لا من قريب ولا من بعيد، خلاف بين طرفين لا علاقة لنا به، إنها soap opera (مسلسلات تلفزيونية أو إذاعية طويلة لا تنتهي)”.
وكان مؤسس “أمازون” ومالك صحيفة “واشنطن بوست” جيف بيزوس وهو أحد أثرياء العالم، قد ألمح في موقع “ميديم” يوم الخميس، إلى أن الهجمة التي تعرض لها من قبل صحيفة “ناشونال إنكوايرر” الأمريكية وتهديده بنشر فضائحه بالصور، قد تكون بسبب الحملات التي شنتها “واشنطن بوست” على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسعودية.
يشار إلى أن صحيفة “ناشونال إنكوايرر” التي تعد من الصحف الصفراء في الولايات المتحدة وتتصيد المشاهير، أعلنت أنها لا تخشى مقاضاة مالك “أمازون”؛ نظراً لوجود الأدلة الكافية لديها حول علاقاته المشبوهة، كما أنها لم تخالف القوانين، على حد وصفها.