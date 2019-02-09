الرئيسية حوادث الحكم على كندي بالسجن مدى الحياة لقتله 6 مصلين داخل مسجد
قضت محكمة كندية بالسجن مدى الحياة على كندي قتـل 6 مصلين أثناء تواجدهم في مسجد بمدينة كيبيك سيتي، على أن يكون له الحق في الحصول على إفراج مشروط بعد قضاء 40 سنة في السجن.
وأقر المدان، ويدعى الكسندر بيسونيتي، 29 عاما، أثناء محاكمته العام الماضي، بارتكاب الجريمة وقتـل 6 أشخاص والشروع في قتـل 6 آخرين، وندد بالحـادث وقتها رئيس الوزراء الكندي بوصفه هجوما إرهابيا.
لكن القاضي قال إن تصرفات “بيسونيتي” باقتحام المسجد وإطلاق النار على المصلين ليست عملا إرهابيا ولكن دفعه لذلك رأيه المسبق تجاه المهاجرين المسلمين، كما أن مشكلاته العقلية ومنها فكرة الانتحار، لعبت دورا في الحادث.