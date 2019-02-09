السبت, فبراير 9, 2019
الرئيسية التكنولوجيا بعد حظر 2 مليون حساب.. خطأ قد يتسبب في طردك من “واتساب”...

بعد حظر 2 مليون حساب.. خطأ قد يتسبب في طردك من “واتساب” نهائيًا

بواسطة
Editor 1
-

أعلن تطبيق “واتساب” مؤخراً عن مجموعة من الإجراءات التي سيتم القيام بها لمنع البريد المزعج والرسائل غير المرغوبة.

وقالت الشركة المسؤولة: إن نظام التعلم الآلي في “واتساب” متقدم للغاية، حيث يمكنه الآن حظر 20% من الحسابات المثيرة للمشاكل في وقت التسجيل؛ وبالتالي إزالة أي نوع من الرسائل غير المرغوب فيها أو التضليل.

وتمكنت الشركة من تحديد طرق جديدة يستغلها مستخدمو “واتساب” لإساءة استخدام النظام الأساسي، مثل القدرة على تشغيل حسابات متعددة على نفس الكمبيوتر، يتم الاستعانة بعد ذلك لإرسال البريد المزعج، أو الأخبار المزورة، حيث يقوم التطبيق وفقاً لتقارير صحفية، بحظر نحو 2 مليون حساب شهرياً.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

©
المزيد من القصص

خلال 4 أيام.. “التحالف” يصدر 189 تصريحًا لسفن متوجهة إلى اليمن

صور | إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب مروع في الباحة