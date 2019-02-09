بعد حظر 2 مليون حساب.. خطأ قد يتسبب في طردك من “واتساب” نهائيًا

أعلن تطبيق “واتساب” مؤخراً عن مجموعة من الإجراءات التي سيتم القيام بها لمنع البريد المزعج والرسائل غير المرغوبة. وقالت الشركة المسؤولة: إن نظام التعلم الآلي في “واتساب” متقدم للغاية، حيث يمكنه الآن حظر 20% من الحسابات المثيرة للمشاكل في وقت التسجيل؛ وبالتالي إزالة أي نوع من الرسائل غير المرغوب فيها أو التضليل. وتمكنت الشركة من تحديد طرق جديدة يستغلها مستخدمو “واتساب” لإساءة استخدام النظام الأساسي، مثل القدرة على تشغيل حسابات متعددة على نفس الكمبيوتر، يتم الاستعانة بعد ذلك لإرسال البريد المزعج، أو الأخبار المزورة، حيث يقوم التطبيق وفقاً لتقارير صحفية، بحظر نحو 2 مليون حساب شهرياً.