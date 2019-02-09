شخص يعتدي على مواطن بساطور أثناء ذهابه لصلاة العشاء في تبوك.. والجهات الأمنية تحقق

الرئيسية حوادث شخص يعتدي على مواطن بساطور أثناء ذهابه لصلاة العشاء في تبوك.. والجهات...
أفادت مصادر أن شخصاً يحمل ساطوراً هاجم أحد المواطنين في تبوك أمس الأول الخميس؛ ما تسبّب في إصابته برأسه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الشخص الذي اتضح أنه يعاني من مرض نفسي هاجم المواطن وقام بضربه وتهشيم زجاج سيارته باستخدام ساطور، قبل أن يتدخل مجموعة من الأشخاص ويسيطرون على الجاني ويسحبون الساطور من يده.
ولفتت إلى أن الجهات الأمنية بتبوك باشرت الواقعة وألقت القبض على المتهم، ونقل المجني عليه لأحد المستشفيات.