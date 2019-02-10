“الأرصاد” تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء.. وتوقعات الحالة الجوية خلال الفترة القادمة

فيديو | متحدث #الأرصاد لـ #الإخبارية: فصل الشتاء ينتهي في الـ 21 من شهر مارس وندخل في فترة انتقالية قادمة استعداد لدخول فصل الصيف pic.twitter.com/m7yDp5yvBX

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2019