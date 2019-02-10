“الأرصاد” تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء.. وتوقعات الحالة الجوية خلال الفترة القادمة

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، عن توقعات الحالة الجوية في الفترة القادمة، وموعد نهاية فصل الشتاء، وكيف كان شتاء هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.
وأوضح القحطاني أنه وفقا لتوقعات الهيئة تتأثر أجواء المملكة بتقلبات تنتج عنها رياح نشطة مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة إلى متوسطة غزيرة في بعض المناطق، خاصة المناطق الشمالية والوسطى والشرقية.
وأضاف أن هذه الحالة قد تستمر حتى يوم الإثنين القادم، مع توقع سقوط أمطار على منطقة المدينة المنورة، خاصة أننا في فصل الشتاء وهناك انخفاض لدرجات الحرارة، مع قدوم منخفضات جوية من الشمال.
وأشار إلى أن درجات الحرارة والأمطار في شتاء هذا العام لم تكن في معدلاتها المعتادة، وأن فصل الشتاء ينتهي في 21 مارس القادم، إلا أن هناك فترة انتقالية استعدادا لدخول فصل الصيف، حيث ستستمر فترة التقلبات ثلاثة أو أربعة أشهر قادمة.
فيديو | متحدث #الأرصاد لـ #الإخبارية: فصل الشتاء ينتهي في الـ 21 من شهر مارس وندخل في فترة انتقالية قادمة استعداد لدخول فصل الصيف pic.twitter.com/m7yDp5yvBX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2019