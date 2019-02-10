الرئيسية أنحاء الوطن “الإحصاء”: 58.7% من السعوديين العاطلين عن العمل يحملون شهادات من الدبلوم فأعلى
بلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل بنهاية الربع الثالث من 2018 أكثر من 781 ألف سعودي، 350 ألفاً منهم ذكور، بنسبة 44.8%، بينما شكلت النساء نسبة 55.1%، بعدد أكثر من 431 ألفاً.
ووصل عدد السعوديين العاطلين عن العمل ويحملون شهادات من دبلوم إلى الدكتوراه إلى 458.91 ألف سعودي، بما يعادل نسبة 58.7%، وذلك بحسب تقرير هيئة الإحصاء لسوق العمل خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وأظهر التقرير أن المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل هم الأغلبية بنسبة 91%، إذ يبلغ عددهم 711.5 ألف، معظمهم من النساء بعدد 416.8 ألف، بينما الرجال نحو 290 ألفاً.
وشكل المتعطلين الذين سبق لهم العمل نسبة 9% بعدد أكثر من 70 ألفاً، معظمهم من الذكور، إذ يصل عددهم لنحو 55.5 ألفاً، بينما عدد النساء 14.6 ألف.
وأوضحت النتائج أن 19.4% من المتعطلين السعوديين تركوا أعمالهم السابقة بسبب التسريح من صاحب العمل، في حين أن 19.8% من المتعطلين السعوديين الذين سبق لهم العمل تركوا عملهم بسبب قلة الأجر أو الراتب.