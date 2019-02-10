جموع المصلين في “بارق” يشيعون جنازة المبتعث “بندر” المتوفى في أمريكا

شيّعت جموع المصلين بعد صلاة العصر اليوم السبت جثمان المبتعث بندر عامر البارقي بمسجد سارة العجمي، حيث دُفن بمقبرة قرية البشامة بـمحافظة “بارق”، غربي منطقة عسير.
وكان الجثمان قد وصل، أمس الجمعة، من لوس أنجلوس إلى مدينة جدة، ومنها إلى أبها، فمحايل عسير، ثم محافظة بارق، بعد أن توفي داخل مسكنه بمقاطعة سانت دييجو بولاية كاليفورنيا.
يُذكر أن الأجهزة الأمنية في سان دييجو باشرت تحقيقاتها في وفاة المبتعث البالغ من العمر 21 عاما، فيما أفاد والده بأن ابنه المتوفَّى تلقى تهديدات بالقتل، كما تم توكيل محامٍ من القنصلية السعودية هناك لمتابعة القضية.