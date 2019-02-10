الرئيسية حوادث سعودي يقتحم محلاً للجوالات بالطائف بسلاحه ويفتح النار على العاملين فيه
اقتحم مواطن مسلح محلا لبيع الجوالات بأحد المراكز شمال محافظة الطائف، وفتح نيرانه على اثنين من العاملين بالمحل، ما تسبب في إصابتهما، وقام بتسليم نفسه للشرطة.
تعود تفاصيل الواقعة، وفقا لـ”سبق”، إلى قيام المواطن بالدخول للمحل المخصص لبيع الجوالات، ودب خلاف بينه وبين شخصين داخله، الأمر الذي تسبب في خروجه إلى مركبته الواقفة أمام المحل، وأخرج منها سلاحا رشاشا، وقام بفتح نيران سلاحه الآلي على العاملين، ما أصاب أحدهما بإصابات حرجة دخل على إثرها العناية المستشفى، وحاول الآخر مقاومته، ليتعرض لإصابات طفيفة.
وقالت مصادر مطلعة إن الجاني قام بالفرار بعد إصابة الشخصين، لكنه عاد لاحقا وسلّم نفسه لمخفر الشرطة، الذي قام بدوره بتوقيف الجاني ومباشرة الواقعة لكشف ملابساتها وإحالة أوراقها إلى الجهة المختصة.