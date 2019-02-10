صور | أمير القصيم يكرّم الجندي أول بشاير الرشيدي لتميزها في أداء عملها

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كرّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم بديوان الإمارة بمدينة بريدة، الجندي أول بشاير بنت شايم الرشيدي، إحدى منسوبات قطاع الأمن بالمنطقة، وذلك نظير إخلاصها وجهودها المتميزة في أداء مهامها في عملها.

وثمّن أمير القصيم للرشيدي جهودها المشكورة وتفانيها في أداء مهام عملها، متمنياً لها التوفيق والسداد ومزيداً من العطاء لخدمة الوطن والقيادة.

من جانبها، عبّرت الجندي أول بشاير الرشيدي عن اعتزازها بهذا التكريم من سمو أمير منطقة القصيم، مؤكدة أنه دافع لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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