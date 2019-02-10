فيديو | سعودية تعزف “البيانو” في مؤتمر “دافوس”.. وتطمح لافتتاح معهد للموسيقى بالمملكة

ظهرت الشابة السعودية “إيمان قستي” وهي تعزف على “البيانو” في منتدى “دافوس” الاقتصادي نهاية يناير الماضي، فنالت إعجاب الحاضرين بأدائها الراقي ومهارتها الكبيرة، التي اكتسبتها من العزف عبر 15 عاماً.
وسبق أن شاركت “قستي” في 46 فعالية موسيقية داخل المملكة وخارجها، وتطمح أن تفتتح معهداً للموسيقى، وأن تقدم دروساً في العزف مستقبلاً، بعد أن اكتشفت هوايتها منذ الصغر، فتعمقت في الموسيقى بشغف كبير على آلة “البيانو”، وبدأت التعلم بشكل ذاتي.
وأوضحت الفتاة (21 عاماً)، والتي تدرس الإدارة العامة حاليا، أنها بدأت تعلم العزف على البيانو في سن 6 أعوام، وأن والديها علماها الموسيقي، كما وجدت دعماً من كبار الفنانين.
وأضافت أن مشاركاتها الداخلية في الفعاليات والحفلات العامة مع الهيئة العامة للثقافة وجمعية الثقافة والفنون ومنظمات حكومية ودولية، من أبرز التحديات التي واجهتها وأضافت إلى خبراتها، ما جعلها أكثر ثقة في مواجهة الجمهور، كما حدث في عزفها في دافوس ممثلة للمملكة في المؤتمر.
وبيّنت أنها اختارت “البيانو” لعشقها لتلك الآلة منذ الصغر، وتتمنى إصدار كتاب عن خبرتها في الموسيقى والحياة، بشكل يرضي الجميع، ممن يستطيعون تحقيق أحلامهم، فلا شيء مستحيل في هذه الحياة.