فيديو | موظفة سعودية: هكذا تحرش بي زميلي الهندي.. وبدلاً من معاقبته تم فصلي من العمل

اتهمت موظفة سعودية بأحد فنادق الخبر موظفاً هندياً يعمل معها بالتحرش بها في مكان العمل من خلال مسك يدها، وذكر عبارات غير لائقة أمامها.
وروت الموظفة وتدعى أسرار في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” تفاصيل تحرش الموظف بها، مبينة أنها تعمل معه في مكتب واحد مغلق عليهما، وأنها طلبت منه عدم التحدث معها في مواضيع غير العمل، غير أنه تمادى، حتى وصل به الأمر لمسك يدها.
وقالت إنها أبلغت إدارة شؤون الموظفين بالأمر وطلبت محاسبة الموظف إدارياً، إلاّ أن ذلك لم يحدث، بل على العكس تم فصلها من العمل، وأن الموظف المسؤول طلب منها أن تشتكي للشرطة ومكتب العمل، لأنها لن تحصل على شيء لأنه لا توجد كاميرات بالمكتب تثبت واقعة التحرش.
وأضافت أسرار أنه في اليوم الثاني من فصلها تم التواصل معها من قبل إدارة الفندق وطُلب منها التنازل عن القضية مقابل منحها راتب 3 أشهر.
ونشرت أسرار لاحقاً تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” كشفت عن تواصل إمارة المنطقة الشرقية معها حول قضيتها.
من جهتها، أوضحت المحامية رنا الدكنان أن إثبات جريمة التحرش ليس سهلاً خاصة في حال عدم وجود كاميرات بمكان العمل، لافتة إلى أن عدم وجودها في حد ذاته يعد مخالفة لأنظمة البلدية تستوجب الغرامة.
وأبانت أن نظام مكافحة التحرش يلزم جهات العمل بتوفير بيئة العمل المناسبة للعمل واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع التحرش.
أسرار .. حالة تعرضت للتحرش في العمل تروي لـ #برنامج_سيدتي
واقعة تعرضت لها ورد فعل مكان العمل@Asrar_H_1995#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/Rg4nt8VRow
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 9, 2019