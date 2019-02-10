فيديو وصور | سيول المدينة تجرف وتحتجز عشرات الشاحنات والمركبات

أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة جرف مياه السيول عشرات من الشاحنات والسيارات وغمر بعضها في الوحل، على طريق المدينة المنورة- العلا، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وبدا في مقاطع الفيديو العديد من الشاحنات محتجزة في الوحل على جانب طريق المدينة – العلا، وسيارات أخرى مغمورة حتى السقف في الوحل وبعضها مقلوباً رأساً على عقب، فيما ظهرت سيارات أخرى محتجزة ومعطلة على طريق فضلا- العلا.
وأظهر مقطع فيديو آخر استخدام فرق الدفاع الآليات والحبال لإنقاذ عدد من المحتجزين كانوا قد احتموا بإحدى الأشجار وسط مياه السيول.
وكانت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع طيران الأمن تمكنت من انتشال جثـة مواطن (65 عاماً) من سيول وادي فضلا، وتواصل البحث عن مفقود آخر في الوادي، فيما تم إنقاذ 111 شخصاً كانوا محتجزين وسط السيول بالمنطقة.