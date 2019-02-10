فيسبوك ماسنجر 4… تعرّف على أبرز خصائص الإصدار الجديد

أعلنت “فيسبوك” المالكة لتطبيق ماسنجر عن إصدار ماسنجر 4 الجديد في أكتوبر، وظهر التحديث لفترة وجيزة في مطلع ديسمبر لكن سرعان ما اختفى من أجهزة المستخدمين، ثم طرحت الشركة في النهاية التصميم الجديد في يناير الماضي.
وقال موقع Cnet.com إن ماسنجر الجديد يحمل خمس خصائص، مشيرا إلى أنه يتميز بمساحة بيضاء أكبر، ومفاتيح أقل عددا.
ثلاثة مفاتيح فقط:
بدلا من مجموعة المفاتيح (Tabs) بالإصدار السابق، وضعت فيسبوك ثلاثة أزرار فقط في ماسنجر الجديد، هي Chat و People و Discover. يخص الأول المحادثات، ويعرض الثاني جهات الاتصال النشطة في الوقت الراهن علاوة على عرض موجز لأحدث القصص في فيسبوك، ويعرض ديسكفري Discovery الشركات والأنشطة المحلية التي يمكن للمستخدم أن يراسلها.
درجات ألوان تدريجية:
يتيح الإصدار الجديد خيارات لتدريج الألوان، ويمكن للمستخدم أن يغير لون محادثة بالنقر على اسم الشخص أو المجموعة بأعلى الشاشة واختيار Color.
أدوات لضبط المحادثة:
إذا قام المستخدم بالمسح بيده في اتجاه اليسار يعرض قائمة اختيارات، بينما يعرض المسح في الاتجاه الآخر خيار تشغيل الكاميرا وبدء مكالمة صوتية أو مرئية.
تغيير في خصائص الدردشة:
قبل الواجهة المحدثة كانت الأزرار التي تتيح مشاركة صورة أو استخدام تطبيق مرئية للمستخدم، لكن بعد التحديث جرى نقل التطبيقات خلف زر يحمل أربع نقاط.
الوضع المعتم في الطريق…
وفقا لإعلان فيسبوك في أكتوبر فإن الشركة تعلم أن التصميم المعدل سيستغرق بعض الوقت حتى يعتاد المستخدمون عليه، وستضيف المزيد من الخصائص في المستقبل منها الوضع المعتم.