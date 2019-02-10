هل يلزم الخاطب أن يقول كل شيء عن ماضيه وأمراضه لأهل المرأة؟.. الشيخ المغامسي يوضح رأيه | فيديو

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قال الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، إن يرى أنه لا يلزم على الرجل البوح بكل شيء لأهل المرأة التي يتقدم لخطبتها.

وأوضح عبر برنامج “الأبواب المتفرقة” الذي يُبث عبر قناة MBC، أنه يعتقد أن ما يجب البوح به لأهل المرأة التي يتقدم لخطبتها هو كل ما يتعلق بالحياة الزوجية، مثل الأمراض الوراثية، فلا بد من الكشف عنها قبل الزواج.

وأضاف الشيخ المغامسي أنه حتى بالنسبة للمرأة إذا أراد أهلها تزويجها، فلا يجب – في رأيه – أن يقولوا كل شيء عنها، مضيفا: “فإذا وقعت المرأة في المحظور وتاب الله عليها، ثم جاءها من يخطبها، فلا يلزم أهلها البوح بالأمر، لأن الله سترها”.

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