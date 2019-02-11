جدة – عبدالرحمن المحمادي :
أنطلقت صباح يوم الإثنين الماضي أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة جدة لتنفيذ المسح الميداني لإستهلاك التبغ بين البالغين للعام الجاري ٢٠١٩ ، إنطلاقاً من توجيهات معالي وزير الصحة و تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ لمواكبة التطلعات و الآمال في الرؤية الوطنية نحو مجتمع خالٍ من التدخين و مشتقاته ، و تستمر لمدة شهرين ، و تستهدف 880 منزلاً في جدة و المحافظات التابعة لها.
حيث أبدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ جاهزيتها و استعدادها للمسح العالمي الميداني لإستهلاك التبغ بين البالغين منذ وقت مبكر ، و تأتي أهمية المسح العالمي الميداني لمعرفة نسبة استخدام التبغ بين البالغين بهدف تحديد حجم مشكلة استعمال التبغ بشكل دقيق و تعزيز قدرة المختصين على رسم السياسات و الإجراءات لمكافحة خطورته ، و طالبت صحة جدة من آهالي المحافظة التعاون مع اللجنة أثناء عملية المسح الميداني.
يذكر أن اللجنة بمحافظة جدة أقامت ورشتي عمل تحت مسمى مشروع المسح العالمي لانتشار التبغ بين البالغين الأولى بمركز التدريب بالحمراء ، و الأخرى بإدارة الصحة العامة تستهدف الفرق المرشحة للمسح العالمي لإنتشار التبغ بين البالغين ( GATS ) و التي أقامتها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة جدة استعداداً للمسح الميداني بمدينة جدة و المحافظات التابعة لها ، لتعريفهم بأهمية المسح و تدريبهم على آليته مع عمل عينات تجريبية للمسح للتأكد من معرفتهم التامة بالإجراءات الوقائية و التوعوية و العلاجية.