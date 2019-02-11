الرئيسية حوادث “طائر” يتسبب في تعطيل رحلة جوية متجهة من دبي إلى جازان
تسبب طائر في إعادة رحلة جوية إلى مدرج مطار دبي الدولي مجدداً بعد إقلاعها باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان.
وأوضحت شركة “فلاي دبي” للطيران وفقاً لـ “الرياض”، أن رحلتها رقم “821 F Z ” المتجهة إلى مطار الملك عبدلله بجازان، تعرضت لحـادث غريب باصطدام طائر بأحد محركات الطائرة في الجو؛ ما تسبب في وقوع خلل فني بها اضطرها للعودة مجدداً إلى مطار دبي.
وبّينت الشركة أن الطائرة هبطت بسلام في مطار دبي الدولي بعد تطبيق إجراءات السلامة الجوية، مشيرةً إلى أنه جرى تجهيز طائرة أخرى للقيام بالرحلة مجدداً بعد عدة ساعات.