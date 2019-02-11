فيديو | أمطار غزيرة وسيول على أجزاء من منطقة الرياض.. وتوقعات باستمرارها اليوم

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شهدت أجزاء من منطقة الرياض أمس (الأحد) هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها الشعاب والأودية، وأدت لامتلاء الشوارع بمياه الأمطار.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة غزارة الأمطار التي هطلت مصحوبة بأصوات الرعد، وامتلاء سد عضيدان بمحافظة الغاط شمال المنطقة بالمياه بعد الأمطار الغزيرة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد قد نبهت لهطول أمطار رعدية على منطقة الرياض أمس قد تؤدي لجريان السيول، متوقعة أن تشهد المنطقة اليوم (الإثنين) استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية.

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