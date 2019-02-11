فيديو | تفاصيل وفاة مواطن داخل مستشفى أثناء مرافقته لأخته المريضة في الطائف

روى خالد العجاني، شقيق المواطن المُتوفى إثر حَادث عرضي داخل مستشفى الأسنان بالطائف تفاصيل الحادث واللحظات الأخيرة في حياة شقيقه.
وقال الدعجاني، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية، إن أخاه “منصور” رافق أخته المريضة بالسرطان لإجراء فحص طبي بمركز الأسنان في الطائف.
وفوجئ أثناء سيره داخل ساحة المستشفى؛ بالسقوط من على مسار عربات المرضى على الدرج، مما تسبب في إصابته بعدة كسور نقل على إثرها إلى مجمع الملك فيصل الطبي.
وأضاف أن الأطباء في مستشفى الأسنان قاموا بتقديم الإسعافات الأولية له، لافتاً إلى أن شقيقه طلب منهم نقله لمستشفى الهدا لكنهم رفضوا بدعوى وجود تعليمات تمنع ذلك، وقاموا بنقله لمستشفى الملك فيصل الذي قام على الفور بتنويمه بالعناية المركزة.
وتابع الدعجاني أنهم تواصلوا مع شقيقه فور الحادث وتحدثوا معه وزاروه وطمأنهم على صحته، وأخبرهم أنه يعاني عدة كسور وكدمتين في الرئة، لافتاً إلى أنه كان طبيعياً ويتحدث معهم قبل أن يفجعوا بوفاته.
مضيفاً أنهم طالبوا بالتحقيق في الواقعة، وأنه تقدم بشكوى رسمية لوزير الصحة ولصحة الطائف لما حدث من إهمال وقصور في التعامل مع قضية شقيقه، لافتاً إلى أن القضية تم تحويلها إلى قاضٍ شرعي بالهيئة الطبية الشرعية.
وختم شقيق المواطن المُتوفى بقوله إنه تم توقيف طبيبين عن السفر أحدهما استشاري الصدرية، والآخر بالعناية المركزة لحين الانتهاء من التحقيقات، لكنه شكا حالة التكتم في التعامل مع اللجان التي تم تشكيلها لكشف ملابسات الحادث ووفاة شقيقه.