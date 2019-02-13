تفاصيل القطاعات التنموية التي استهدفتها 1281 مشروعًا بالرياض

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووضع حجر الأساس لـ 1281 مشروعاً في منطقة الرياض ومحافظاتها تغطي كافة قطاعات التنمية، بتكلفة تجاوزت 82 مليار ريال.
جاء ذلك خلال حفل تدشين المشاريع التنموية الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء في قصر الحكم بالرياض بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
وجاءت مشاريع القطاعات المستهدفة، بحيث كان نصيب التعليم منها 166 مشروعا، و313 مشروعا للخدمات العامة، و43 مشروعا للخدمات الصحية، فيما كان للمرافق العامة نصيب بـ 315 مشروعا، و15مشروعا للإسكان، و363 للنقل والطرق، وأخيرا 66 مشروعا لقطاع التنمية الاقتصادية.