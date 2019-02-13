ضمن برنامج زيارتهم للمشاعر المقدسة.. 116 معتمرًا من جنوب أفريقيا يطلعون على برامج وأنشطة نادي الصم للنساء بجدة

الرئيسية أنحاء الوطن ضمن برنامج زيارتهم للمشاعر المقدسة.. 116 معتمرًا من جنوب أفريقيا يطلعون على...
استعرض نادي الصم بجدة “نساء ورجال” امس مبادراته وبرامجه وأنشطته المتنوعة، أمام 116 معتمرا من جنوب افريقيا، عقب زيارتهم للمشاعر المقدسة وتنسق نادي الصم للنساء مع الحرم النبوي لعمل الزيارة.. حيث قدمت لهم برنامج للزيارة ودروس توعوية.. من القسم النسائي.
وعبرت فائزة عباس نتو رئيس مجلس ادارة نادي الصم للنساء بجدة، عن سعادتها بمشاركة منسوبي النادي، في استضافة وفد المعتمرين من ذوي الاعاقة القادمين من مدن جنوب افريقيا، والمكون من 73 سيدة و43 رجلا، مثمنة الجهود التي بذلتها رئيس المجلس الأعلى لنادي الصم، صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت مقرن بن عبد العزيز آل سعود.. لتخرج الزيارة بصورة تليق بالمملكة وضيوفها، في ظل الحرص على نقل الشكل الحضاري الذي وصل إليه النادي في شتى المجالات.
وأشارت إلى أن الزيارة جاءت ضمن البرنامج المعد للوفد من جنوب افريقيا، بالتعاون مع شركة المأمونية للحج والعمرة والسياحة وملتقى محبي مكة الثقافي الاجتماعي وقنصلية جنوب أفريقيا بجدة اللذين تعرفوا.. وتعرفوا بشكل كبير على المبادرات والبرامج المستدامة التي يعمل النادي على تنفيذها بهدف تعزيز قدرتهم على المشاركة في سوق العمل، ومساعدتهم على تعلم الكثير من الحرف والمهن، وتحفيزهم على المشاركة بفاعلية في كل البرامج والأنشطة الاجتماعية.
ونوهت نتو .. وقالت أن النادي في الفترة الماضية دأب على إقامة العديد من الدورات والمبادرات لزيادة تواصله مع المجتمع،
الجدير بالذكر أن نادي الصم للنساء بجدة هو أول ناد سعودي تخصص في تأهيل وخدمة ذوي الإعاقة السمعية للنساء، رياضيا واجتماعيا وثقافيا.. وهو الأول على مستوى المملكة الذي يعنى بخدمات ضعف السمع وفاقدي السمع وإعادة تأهيلهن. وللنادي العديد من الإسهامات المحلية والإقليمية في هذا المجال.