مدير مدرسة متوسطة يضرب طالبًا بـ “لي” مسببًا له إصابات.. و”تعليم مكة” يحقق

فتحت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة تحقيقاً في شـكوى تقدم بها ولي أمر أحد الطلاب بالمرحلة المتوسطة، ضد مدير المدرسة التي يدرس بها؛ حيث اتـهم الأب المدير بضـرب ابنه بـ”لي”، مسبباً له كدمات في جميع أنحاء جسده.
وأوضح ولي أمر الطالب وفقاً لـ “سبق”، أن مدير المدرسة الأهلية بالشرائع تسبّب بخـوف ابنه من الذهاب للمدرسة، مبيناً أن التقرير الطبي الصادر بحالة نجله من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالششة أفاد بأن مدة شفائه 3 أيام ما لم تحدث مضاعفات.
وأضاف أن مدير المدرسة اعتـدى لفظياً أكثر من مرة على ابنه ومجموعة من الطلاب وتقدموا بشـكوى رسمية ضده، لكن تم التنازل عنها بعد شفاعة زملائه على ألا يتكرر منه ذلك، لكنه أصبح يتابع ابنه بشكل مقصود ووجّه له ألفاظاً نابية، حتى اعـتدى عليه بالضـرب.
وكشف أنهم تقدموا بشـكوى للشرطة التي أحالتها إلى وزارة التعليم، مطالباً بمحاسبة المدير والتحقيق معه حول مبررات ضـرب ابنه، كما طالب بمتابعة القـضية بما يحفظ حق ابنه.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لتعليم مكة طلال الردادي، أن إدارة تعليم المنطقة شكلت لجنة للتحـقيق في الأمر وباشرت مهامها أمس (الثلاثاء)، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التربوية بما يضمن تحقيق الإجراءات النظامية في مثل تلك الحالات.