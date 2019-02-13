مستشفى ‏نفسية الطائف تفعل معرض “نحو مجتمع أسري آمن”

افتتح مساعد مدير مستشفى النفسية بالطائف المالي والإداري ومدير وحدة الحماية الاجتماعية بالطائف المعرض التوعوي المتنقل تحت شعار (نحو مجتمع أسري آمن) والمقام بمستشفى الصحة النفسية بالتعاون مع وحدة الحماية الاجتماعية.
والذي يهدف إلى توعية كافة شرائح المجتمع بالآثار السلبية المترتبة على العنف الأسري والتعرف على الاساليب الفنية لمعالجة الخلافات داخل الأسرة وذلك بالاستعانة بالمختصين في معالجة هذه الخلافات وكذلك التعريف بنظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل ومركز تلقي بلاغات العنف الأسري 1919 و منصة للاستشارات الاجتماعية والنفسية والحقوقية.
هذا وأكد مساعد مدير المستشفى المالي والإداري على أهمية التعاون في إقامة مثل هذه المعارض والتي من خلالها نسعى الى التعريف بمكانة واهمية الأسرة واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقرارها.