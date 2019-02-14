الرئيسية أنحاء الوطن “أمن الطرق”: البدء بالرصد الآلي لمخالفتي “الحزام” و”الجوال” بالقصيم وجازان وعسير
أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق أمس الأربعاء، أنه تم البدء -بمشيئة الله- بالرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء القيادة على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان).
وقال أمن الطرق عبر حسابه في “تويتر”: “استكمالاً لما سبق الإعلان عنه بشأن البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد، وعدم ربط حزام الأمان، وفي سبيل رفع مستوى السلامة المرورية سيتم البدء -بمشيئة الله- بالرصد الآلي للمخالفتين على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان).