“الداخلية”: تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب هيروين بالأفلاج

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، حكم القتل تعزيراً الصادر بحق مهرب أدين بتهريب كمية من الهيروين المخدّر في محافظة الأفلاج.
وأصدرت وزارة الداخلية بهذا الشأن بياناً جاء فيه:
“بفضل من الله تم القبض على المدعو باشا جاني قول جاني – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له.
وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني في منطقة الرياض بمحافظة الأفلاج.