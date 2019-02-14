الرئيسية الشركات “السعودية” تنال جائزة أفضل شركة طيران في مجال خدمات الإنترنت على الطائرة
حصلت الخطوط السعودية على جائزة أفضل شركة طيران على مستوى الشرق الأوسط في مجال خدمات الانترنت على متن الطائرة، وذلك ضمن جوائز رحلات الطيران في الشرق الأوسط المقدمة من شركة HMG Aerospace الإقليمية المتخصصة في تقييم خدمات شركات الطيران ، وتسلم الجائزة في الاحتفال الذي أقيم مساء أمس في دبي مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي فهد بن عبدالله باهديله.
ونالت “السعودية” هذه الجائزة بناء على الخدمات المميزة التي تقدمها لضيوفها للتواصل عبر (الواي فاي) على متن رحلاتها ، حيث حظيت هذه الخدمات بإعجاب أعضاء لجنة التقييم بما توفره من خدمات مجانية للتواصل عبر مواقع التواصل الشهيرة iMessage و Facebook Messenger و WhatsApp، وهي خدمة جديدة وغير مسبوقة على مستوى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وعبّر باهديله عن اعتزازه بحصول الناقل الوطني على هذا التقدير في مجال الخدمات المقدمة لضيوفه، مؤكداً أن الحصول على الجوائز ليس هدفاً بحد ذاته بقدر ما يعتبر مؤشراً على نجاح الخطط الاستراتيجية والمبادرات التي تطلقها “السعودية” في مجال تطوير الخدمات، وقال : “لقد استثمرت “السعودية” الكثير لتطوير الخدمات والمنتجات وفق مبادرات وأهداف برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة ومجموعة شركاتها، ولم يعد الأمر يتوقف على التطوير فقط بل رفع مستوى التميز في هذا التطوير خاصة عندما يتعلق الأمر بتجربة الضيوف على متن الطائرة خاصة في مجال الخدمات والترفيه على متن الطائرة، حيث تحرص شركة الطيران على تقديم مجموعة من الخدمات والعروض المبتكرة على متن رحلاتها لتعزيز تجربة الضيوف وكسب رضاهم باستمرار”.
وأكد باهديله أن الخدمات التي توفرها “السعودية” على متن رحلاتها تحظى بإقبال الضيوف وإعجابهم، مشيرا إلى أن أكثر من نصف مليون ضيف قاموا بتسجيل الدخول واستخدام الخدمة المجانية عبر موقع التواصل Whatsapp خلال الأشهر الأربعة الأولى من بدء تقديم هذه الخدمة، ومؤكد أن الناقل الوطني سيواصل رحلة التطوير ليكون واحدا من أفضل شركات الطيران على مستوى العالم.