الرئيسية أنحاء الوطن الشركة السعودية للخدمات الأرضية تشارك في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر التاسع
تُشارك الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية، بمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر التاسع والمقام من الفترة 13- 15 فبراير2019م، بفندق جدة هيلتون، حيث افتتح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي المعرض، وقام بتكريم الشركة السعودية للخدمات الأرضية لمشاركتها بالمعرض.
وأوضح العضو المنتدب والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية الأستاذ عطيان بن عطية الحازمي: “أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية تسعى دائماً للمشاركة في مثل هذه المناسبات التي تخص مجال السياحة والسفر والتي تستقطب المختصين في هذا المجال محلياً ودولياً والتعرف أيضاً على أحدث المعايير المتبعة لسوق السفر في الشرق الأوسط والعالم العربي والدولي وتبادل الخبرات مع المختصين وأصحاب الخبرات وعرض خدمات الشركة السعودية للخدمات الأرضية لزوار المعرض”.
الجدير بالذكر بأن المعرض يهدف إلى استقطاب المتخصصين في قطاعات السياحة والسفر للتعرف على كل ماهو جديد إضافةً إلى استكشاف أبرز الوجهات السياحية الجديدة داخلياً وخارجياً، كما يعد فرصة للالتقاء وتبادل الخبرات والأراء وعرض الخدمات المقدمة في مجال المناولة الأرضية والسفر السياحة.