بعد طرح أبل iOS 12.1.4.. هل تحتاج حقا للتحديث الجديد أم أنه تعديل بسيط

طرحت أبل تحديثا جديدا لنظام التشغيل الخاص بأجهزتها هو iOS 12.1.4 لكن هل يحتاج مستخدمو آيفون وآيباد للتحول إليه أم هو مجرد تعديل بسيط؟
لمن التحديث الجديد؟
قالت مجلة فوربس إن iOS 12.1.4 إصدار عاجل لكل الأجهزة المتوافقة مع نظام التشغيل iOS 12 وهي أجهزة آيفون 5S وما بعدها، وآيباد ميني2 وما بعده، وأيضا الجيل السادس من آيبود والأجهزة الأحدث.
وأوضحت أن الأجهزة المتوافقة مع نظام التشغيل ستشهد التحديث بشكل آلي لكن من الممكن إجراء التحديث يدويا عبرSettings ثمGeneral و Software Update.
انطباعات أولية
قالت المجلة إن تقارير المستخدمين على المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن iOS 12.1.4 يضيف مزيدا من المشكلات ويعجز في الوقت نفس عن علاج مشكلات قائمة.
ومن أمثلة العيوب الجديدة المذكرات الصوتية، وبعض المشكلات بالصور والبريد والأداء أيضا في سماعات Airpod و TouchID.
وبالنسبة للعيوب الحالية، قالت فوربس إن المشكلات الراهنة بشأن الواي فاي لم تنته بعد مشيرة إلى أن بعض مستخدمي آيفون لا يزالون يتحدثون عن متاعب في استخدام البيانات.
ما الفائدة؟
قالت ابل منذ نشر التحديث إن الباقة الجديدة تصلح عيبا في تطبيق فيس تايم وكذلك مشكلة أخرى في Live Photos، فضلا عن نقطتي ضعف أخريين في الذاكرة قال مهندس في جوجل إن متسللين استخدموها لاختراق ايفون.
وفي نهاية التقرير قالت فوربس إن التحديث لا يزال يحمل بعض أوجه الضعف بالنظر إلى مشكلة فيس تايم لكنها نصحت بالتفكير في تثبيته لأهمية في خصائص أخرى مشيرة إلى أن الأجهزة الوحيدة التي لا تحتاجه هي ايفون وايباد التي تعتمد على نسخ IOS أقدم لأن التعرض للثغرات المذكورة يؤثر فقط على الأجهزة التي تعتمد على iOS 12.1 وما بعده.