تقنية القنفذة تنظم بطولة تحدي القنفذة اللياقي لاختراق الضاحية

القنفذة – حمد العلوي :
برعاية سعادة محافظ القنفذة الاستاذ فضا البقمي تعلن وكالة شؤون المتدربين بالكلية التقنية بالقنفذة ممثلة في ادارة الأنشطة عن بدء التسجيل في سباق “تحدي القنفذة اللياقي” الذي سوف يقام بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢١هـ وأوضح مدير ادارة الأنشطة المهندس محمد مالكي أن هذه الفعالية تأتي ضمن برامج وأنشطة الكلية لهذا العام و سوف يتم خلالها تفعيل برنامج حصانة الذي يهدف الى التحصين امام التيارات الفكرية الاخرى وتعزيز قيم الولاء والعطاء للوطن.
وأضاف مالكي ان السباق سوف يكون بقيادة طاقم تحكيم معتمد من مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الباحة وبمشاركة وتعاون من الجهات الحكومية ذات العلاقة وايضا تعاون من الفرق التطوعية المميزة وبرعاية إعلامية من شبكة تفاصيل الإعلامية ورعاية من ووكالة ذكرى للدعاية والإعلان وعدسة ماي سمايل . وأوضح أن نقطة التجمع ستكون عند الساعة ٣:٠٠ عصراً بالقرب من دوار الشموع على طريق شاطئ حنيش حيث سينطلق السباق عند الساعة ٤:٣٠ عصراً ونقطة النهاية سوف تكون بمقر الكلية كما اوضح ان مسافة السباق تقدر بحوالي ثمانية كيلومترات وتم رصد جوائز نقدية وعينية لأصحاب المراكز الاولى وتم تخصيص رابط الكتروني للتسجيل :