“حقوق الإنسان” تتدخل في قضية اعتداء معلم على طالب داخل مدرسة بالمدينة

وجه رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني فرع الجمعية بالمدينة المنورة بمتابعة قضية اعتداء معلم اللغة العربية على طالب في إحدى مدارس المدينة، ما ألحق به عدة كدمات وخدوش في الوجه، وسجحات في الرقبة.
وشدد رئيس الجمعية بحسب صحيفة “المدينة” على ضرورة تطبيق الإجراءات وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية التي تحظر ممارسة العنف ضد الأطفال، أو إيذاءهم جسدياً أو معنوياً.
من جهته، أوضح والد الطالب الدكتور فهد العرجاني أن إدارة الشؤون الاجتماعية تفاعلت مع قضية ابنه، لافتاً إلى أن القضية لا تزال في طور الإجراءات، حيث تم عرض الطفل على اختصاصي نفسي واجتماعي لتقييم حالته النفسية، وتقديم الدعم اللازم له.
وكانت شرطة منطقة المدينة المنورة قد أحالت المعلم المعتدي إلى النيابة العامة، على خلفيه توجيهه عدة ضربات للطالب الذي يدرس في الصف الأول المتوسط، ما أصاب الطالب بكدمة قوية على الوجه، واحمرار حول العين وكدمة على الأذن وخدوش في الوجه، وسجحات في الرقبة وفق التقرير الطبي.
يذكر أن الطالب ذكر أنه كان قد ابتسم لصديقه أثناء الحصة، وعلى الفور اتجه نحوه المعلم وقام بضربه بصورة عشوائية أمام الطلاب، ومن ثم سحبه بطرف الثوب من رقبته من الصف إلى غرفة المعلمين، حيث انهال عليه مرة أخرى بالضرب أمام معلم آخر.