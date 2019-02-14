شقيقة الطفل “مقتحم ملعب مباراة الهلال”: إصابته بمتلازمة داون لم تمنعه من التفاعل مع المجتمع

كشفت أخت الطفل الذي اقتحم ملعب مباراة الهلال والقادسية التي جرت مساء الثلاثاء، عن رد فعل أخيها بعد رجوعه إلى البيت ومعه كرة المباراة الرسمية.
وأوضحت لمياء العصيمي أن أخاها الذي يبلغ من العمر 10 سنوات على الرغم من إصابته بمتلازمة داون فإنه متفاعل مع المجتمع بشكل كبير ومن عشاق نادي الهلال، مشيرة إلى أن سعود كان فرحاً جداً بعد حصوله على الكرة الرسمية من وسط ملعب المباراة، بعد رفضه الخروج دون أن يصطحبها.
وأبانت العصيمي، وفقا لـ”العربية نت”، أن سعود عندما عاد للبيت مكث بجوار الكرة فرحا بها وراح يروي لأسرته قصة حصوله على الكرة.
يشار إلى أن مقطع فيديو متداولا كان قد وثق موقفا إنسانيا في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض بين الطفل سعود الذي يعاني من متلازمة داون ولاعبي الهلال، بعد اقتحامه ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، قبل انطلاق مباراة الهلال والقادسية.