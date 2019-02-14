ضيفةُ شاعرِ المطرِ

كقُبَلٍ مُبلَّلةٍ تتهادى من شِفاهِ المطرِ، تُساورُها الرغبةُ بلقاءِ السَّنابلِ الذهبيةِ التي انبثقت بأُنوثةٍ في مَآقِي السِّحْرِ والفِتنةِ, يَبدأُ المطرُ حكايتَهُ، ويتسلَّلُ من شقوقِ النافذةِ التي ينامُ تحتَها شاعرُ المطرِ، وهو مُستلقٍ على الفراشِ يتصفَّحُ هاتفَهُ.
أعَدَّ نفسَهُ للخروجِ؛ للقيام ببرنامجه اليوميِّ الرتيب، طريق ذهابه كالعادة، يتناولُ في طريقه الفطورَ المعتاد، ثم يتجوَّلُ في سوقِ الأغنامِ والإبلِ ومعارضِ السياراتِ، ثم لقاءاته اليومية المعتادة مع رفاقه المتقاعدين، وكأنه يريد قتل الوقت بعد أن حمل ثقل لقب “المتقاعد” حديثًا، وهو الذي قضى عمره في عمله بالدوائر الحكومية.
صار شاعرُ المطرِ يقسم يومَهُ بين البيتِ، وعزبةِ الإبلِ، ومع رفاقهِ المتقاعدين، الذين مدار أحاديثهم بقلوبهم قبلَ ألسنتهم عن النساءِ، وعن العلاقات النسائية، وكأنهم يقولون لحالهم: ألا ليت الشبابَ يعود يومًا!
وذاتَ عَشيَّة قد انتصف ليلُها، دخل بخطواتٍ هامسة إلى المطبخ وراء “رفيقته المتنمِّرة دائمًا” ليمازحها، وليضعَ ما اشتراهُ من المتجرِ، فقالت له:
– لقد أَخَفْتَني يا عزيزي، ظننتُكَ فأرًا.
لم يتأثَّر برِدَّة فعلها؛ فهو معتادٌ على طريقتها السمجة، فحاول أن يمتلك زمام المبادرة، فردَّ بهدوء:
– تَبدِين كالقمر يا حبيبتي في هذا الليل الْمُظلِم!
ردَّت بجفوة:
– لستُ بمزاجٍ رائق لهذهِ العباراتِ الآن؛ جئتُ لأشربَ الماءَ، ثم سأعود لأخلُدَ إلى النومِ.
حاول استعطافها:
– وأنا يا عزيزتي.. ألن…؟!
قاطعته:
– لمْ أطلبْ منك أن تتقاعدَ وتَمكُثَ في المنزلِ.. غدًا لديَّ ندوةٌ بالجامعة.. عن إذنك سأذهب للنومِ.. لا تنس إطفاء نور المطبخِ.
وهكذا كلَّ ليلة، تترك الرفيقةُ المتنمِّرةُ شاعرَ المطر وحيدًا حزينًا، فيُمسك هاتفه بيدٍ، وبالأخرى أنبوب (الأرجيلة)، ويقضي وقته مع صديقته الأرملة من خلال تطبيق الإيمو.
وتبدأ كعادتها إرسالَ عدَّة صور يَسيلُ لها لعاب العجوز قبل الشابِّ، فيردُّ عليها:
– الحمد لله أنكِ موجودة في هذا الوقت!
– هل (دودة الكتب) تعطَّفت وأعطتك وسادةً لتنام في الصالة كالعادة؟ أمعليَّ أن أتَّصِل بالمفوضيَّة السامية للأمم المتحدة لشؤونِ اللاجئين من غرفة النوم ليقوموا برعايتِكَ؟!
– دعينا منها، آه.. لقد نسيتُ إبريق الشاي على النار، انتظري لحظة، يا إلهي! كادَ الهاتفُ يَسقطُ مني.. أتعلمين أنك البارحةَ كنتِ تُشبهين الطاووسَ الذي يَبْهَرُ الناظر إليه بجمال ريشِه عندما يُفرِدُه؟!
وكنتِ أيضًا مثلَ لُعبة الفتاة الراقصة التي ترقص الباليه، وتُصدر صوتًا موسيقيًّا جميلاً يملك نِيَاطَ القلب!
وهكذا صارت حياة شاعر المطر، يقضي وقته إلى الفجرِ مع الهاتف وحيدًا، ثم يستيقظ صباحًا في الساعة العاشرة، يظلُّ ساعةً على فراشه يتصفَّح رسائل الواتساب، ثم ينهضُ لإحضار الأولاد: الأول من المتوسِّطة، والثاني من الثانوية، ثم يتجَّه إلى صغيرتهِ الْمُدلَّلة في المدرسة الابتدائية الخاصة للبنات.
ذاتَ ليلة من ليالي الشتاء الباردة، اعتمرَ مُنتصف العمر قلبه النابض، مُحْدِثًا فراغًا داخله لم تملأه الرفيقة المتنمِّرة ذات الجَفوة، المشغولة دائمًا بالجامعة!
استغلَّت الأرملة التي يحادثها بالصوتِ والصورِة هذا الفراغَ، فملأته، وأشعرته بأنها تشعر به، رغم فارق السن – فهي في نهاية العشرينيَّاتِ – وبُعْدِ المكانِ، فأفاضت عليه ما يحتاجه من مشاعر الحبِّ والْهُيام، وكلمات الغزل، الذي لا عفَّةَ فيه؛ بل غزل صريح، فيلتذُّ بسماعه، ويجعله يبني صروحًا من خيال الهوى والشهوات.
ذاتَ يوم اتَّفقا على جعل صروح الخيال حقيقةً، في استراحةٍ مفروشة ملك شاعر المطر، كان يعرضُها أحيانًا للإيجار في المناسباتِ.
اتصل بعاملِ العزبة لينظِّف الاستراحة ويُهيِّئَها لاستقبال ضَيْفتِه، ثم أخبر العائلة أنه سيعود فجرًا من المخيَّم، حيث سيقضي يومًا مع رفاقه، وكالعادة لم تبالِ زوجته المشغولة بأبحاثها وطالباتها.
كان شاعر المطر ينتظر اللقاء على أحَرَّ من الجَمْرِ، يعيش في صروح خياله التي بناها، فتَهَيَّأ بأبهى حُلَّة لديه، وهذَّب شاربَه، وتعطَّر بعطرٍ ذي عَبَقٍ شَذيٍّ، ثم أخذ يجهِّز بعض المأكولات الخفيفة التي تناسب لحظاتِ الغرام، ثم ذهب إلى مكان اللقاء، فوجدها منتظرةً، فانطلقا إلى الاستراحة.
وبينما زخَّات المطر تُداعب الرملَ الناعمَ، والشتاءُ يوقظ الأشجارَ الغافية على الأرصفةِ، وحدَها تلك الجالسةُ بالقُرب منه كانت وقودَ الإلهام والحِبرَ المتدفِّقَ.
أوقف السيارةَ بجانب الاستراحة، واستأنف الشتاء تلاوة المطر، ومن ثمَّ دخل الكون في سُباتٍ وصمت.. كانت الأحاديث هامشيَّةً مع ضيفةِ المطر، وفجأةً قُطِعت الكهرباء بسبب المطر الشديد الذي أخذ يزداد، ونشر الظلامُ خيوطَه، فصار الموقد هو الضوءَ الوحيد.
اضطُرَّ شاعر المطر لإدخال كلب الاستراحة، وجعله قُرب الموقد كي يظفر بجوٍّ دافئ، فغطَّ في نوم عميق.
بات الصمت يتحالف مع المطرِ على النافذة الزجاجية.. كان تحالفًا فنيًّا لإنتاج لوحة سريالية عظيمة، إلا أن الموقدَ أفسد التحالف؛ إذ رشق الكلبَ بجمرة؛ فصرخ مفزوعًا، وهُرِع إلى الخارجِ وهو ينبح متألِّمًا.
قال لها: إنني أقترب من الشعور الذي يجعلني طفلًا، وثَمَّةَ من يقذفنِي إلى السماء، أو مثل دهشةِ البَدْوِ وغِبطتهم بدخول الوسم.. لا، إنَّه شعور أكبر من ذلك؛ بل إن مجرَّد مقارنته بذاك يجعله بالغَ الصغر والتفاهة.
قالت له: كنت أبحث عنك من حيث لا أعي ذلك.. كُنت أقرأ قصائدك على الفيسبوك، وكانت كلُّ لحظة دخلتُ فيها إلى فضاءات التواصل هي لأجلكَ.. كنتُ أحدِّق مطوَّلًا في صورك مع رفاقِك وأنتم في نُزهات الصيدِ، لدرجة أنني تمنَّيتُ لو كنتُ ذلك الجَبلَ الذي تتسلَّقُه من أجل الوصول إلى الطريدة، وها قد تحقَّق ذلك أخيرًا.. هل تَعلَم أني كنت أتناول الفطور وصورتُك أمامي؟!
قال لها: كيف علمتِ بأني شاعر؟ لم أتخيَّل أنكِ مفتونةٌ بي، حتى عندما طلبتِ رقمي قبل سنة من خلالِ تطبيق الفيسبوك، كنت أظن أنكِ مجرَّد معجبة فقط.
ردَّت عليه: ماذا لو قلتُ لكَ: أنت أوسمُ رجل قابلتُه في حياتي؟!
شعرُك الأبيض جعلني أحبُّك وأحترمك كثيرًا، حتى وإن كان ما نَفعلُه خطأً، فأنا متأكِّدة من أن الله يعلم بحاجتنا إلى هذه اللحظة، كلانا كانت لديهِ تجاربُ فاشلة، إلا أنك عندما كنتَ تحادثني من خلالِ التطبيق شعرتُ بأنك وحيدٌ مثلي.
سوف أُسمِعُكَ شيئًا من هاتفي، إنها أغنية أجنبية هادئة، قطعتُ عهدًا مع نفسي أن نَسمَعَها معًا في هذه اللحظة، إنها أكثرُ جمالًا من خلال مكبِّر الصوت، وسوف أنزع هذه النظَّارة عن عينَيكَ، فمن دونِها تبدو وسيمًا وشابًّا.. أعطني يديك، إن ملمسهما يُشعرني بالأمانِ؛ أليست جميلةً الأغنية؟
أجابها: أغاني (الكفَّار) لا أفهمها؛ فأنا معي متوسِّطةٌ ليلية، وكنت راسبًا في اللغةِ الإنجليزية..
أتعلمين؟ كانت تبادرني فكرةٌ غبيًّة؛ مثلُ أن أشغِّل شريطًا دينيًّا كي يخفِّف عنا وَقْعَ ما نَفعلُه.
قالت له: صوتك جميلٌ أثناء غناء الشيلات، هل عادةُ الغناء تلازمك أثناءَ أخذ الحمَّامِ الدافئ؟
ردَّ عليها: أحيانًا، فأنا لي طقوسي الخاصة والغريبة نوعًا ما، ومع ذلك فقد استطعتِ أن تعيدِي لي حياتي التي فقدتُها مع تلك (الدودة).
قالت له: مجنون! كيف تغنِّي أثناء أخذ الحمام؟
قال لها: لو رآكِ عليلٌ – عَجَزت الْمَصحَّات عن شفائه – في البثِّ المباشر على ذلك التطبيق سيُشفى.. لكن لديَّ سؤال: لمَ تكتبين في ملفِّكِ الشخصيِّ أنك ناشطةٌ حقوقية؟ كان الأفضل كتابةَ اسم مستعار أكثرَ أنوثةً.
قالت له: ناشطة حقوقية أكثرُ فخامةً؛ فهو يُشعرني بمدى أهميتي، ولأنه أيضًا يَجعَلُني أُغافِل ذاكرتي التي ترجعني في أحيانٍ كثيرة نحوَ المرحلة الابتدائية التي توقَّفْتُ عندها دراسيًّا؛ فأشعر معها بالضِّيق والحَنَق.
قال لها: أنتِ فاتنةٌ تُشبهين المرأةَ العربية في الصحراء الْمَمتلئة بخطايا الرغبةِ والحبِّ، أما أنا فأُشبِه أعجميًّا باحثًا عن الآثار، ويودُّ أن يَسرِقَك أنتِ أيضًا.
تلك الساعةُ التي انقضت كفيلةٌ بجعل الكون يحتفل بنا، ما رأيكِ أن نتجوَّل بالسيارة ثم نعود أدراجنا؟! أريد أن أعود شابًّا يمارس حماقات الشباب، ويقود السيَّارة مسرِعًا حدَّ الجنون.
قالت له: يبدو أن (دودة الكتب) أفقدتْكَ عقلَك يا رجلُ.. عمومًا هيَّا بنا.
يواصل الكون في الخارج تلاوةَ المطر، والصحراءُ تحاول تدفئة الشمس، بينما أنثى المطر تحدِّق من خلال زجاج السيارة، وترى في الطرق المبلَّلة أمانيَها الصغيرة، وفي المطر الْمَنفَى الذي كان، وفي الشوارع المزيَّنة بمصابيح السيارات اللحظةَ وتجلِّيَاتِها اللذيذة.
قالت له: انظر إلى الصغار هناك وهم يلعبون تحت المطر، كنَّا مِثْلَهم.. أتعلَم أني أرى الأيام وهي تلاعبهم مثلما لاعبتنا، ومن ثَمَّ تمضي، وكأن لزامًا عليها أن تَسرِق الأشهى منا، ثم تتركَنا في الحَيرةِ والجنونِ.
ردَّ وهو يُخفِض صوت الأغنية الشعبية: سوف نندمُ على كلِّ شيءٍ يمضي بصمتٍ دون جَلَبة، ودون أن يُصدر صوتًا، وبعد ذلك تصير الأمكنة الفارغة وقودًا للعاصفة الزجاجية الْمُؤلِمة التي تُشعرنا بفوات الأوان.. أتذكرين كم بَكَينا على تلويحةِ شغب الطفولة؟!
قالت له مسنِدةً ظهرَها للخلف مع تَنهيدةٍ: أعظمُ الأشياء وأجملُها تنتهي بسرعة كأعقابِ أعواد الثِّقاب، تاركةً وراءها هذا الصمتَ مع برودةِ هذا الشعور.
ردَّ قائلاً وهو يُعيد ولَّاعة السيَّارة لمكانها: كلامُكِ أعادني لإحدى القصائد التي يقول فيها الشاعر هيثم السحاري:
اليومَ شيبنا وقبل أمس جهال ** نبني أمانينا للريح الخيالي
قالت له: سمعتُ القصيدةَ من قبلُ، أذكر جزءًا منها يقول:
ويا حظ من قلبه من العاطفة خالِ
اللي من الصكات والوقت سالي
ما جاذب الونات في غيهب اللال
وأمسى منكسها على رجم عالي
*وبعد مُضِيِّ ثلاثة أيَّام على لقائهما، اختفت أنثى المطر من جميعِ التطبيقات التي كان يحادثها عليها شاعرُ المطر، ومضت شهورٌ وسنوات دون لقاءٍ أو محادثةٍ، فاكتفى بكتابةِ قصائد الرثاء التي صَنَعها من قبلِه الشعراء الحالمون … أمثاله!