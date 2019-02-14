عقوبات أمريكية جديدة على 9 إيرانيين ومؤسستين إيرانيتين

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عقوبات جديدة على 9 إيرانيين ومؤسستين إيرانيتين، واتهمت واشنطن ضابطة أمريكية بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وكشفت الولايات المتحدة أن الضابطة المتهمة بالتجسس قدمت معلومات عن زملائها، وكشفت أسماء شخصيات أمنية لإيران، وقالت واشنطن: إن الضابطة تدعى مونيكا وايت، وقالت: إن المعلومات التي قدمتها الضابطة المتهمة لإيران قد تسبب ضررًا أمنيًا بالغًا.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسات على صلة بالضابطة الأمريكية المتهمة بالتجسس، وقالت: إن إيران استهدفت مؤسسات رسمية ومرافق حيوية بهجمات إلكترونية، كما اتهمت الوزارة 4 إيرانيين بشن هجمات إلكترونية على مسؤولين أمريكيين، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الحرس الثوري استخدم مؤتمرات “الأفق الجديد” للتجسس وتجنيد العملاء.